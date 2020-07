Manuel Pellegrini è il nuovo allenatore del Real Betis (Di giovedì 9 luglio 2020) Manuel Pellegrini è pronto per ripartire. L’ex allenatore di River Plate, Real Madrid, Manchester City e West Ham – tra le altre – sarà infatti sulla panchina del Betis dalla stagione 2020/2021. Di seguito il comunicato ufficiale del club. Il Real Betis Balompié ha ingaggiato l’allenatore cileno Manuel Pellegrini per guidare il team Verdiblanco a partire dalla prossima stagione. Il contratto che lega Pellegrini al Betis durerà fino al 30 giugno 2023. Dopo l’esonero dal West Ham nel dicembre 2019, il cileno tornerà ad allenare in Liga dopo le esperienze passate in Spagna con VillarReal, ... Leggi su ilnapolista

Il Betis Siviglia, attualmente allenato da Alexis Trujillo, a partire dalla prossima stagione agonistica, avrà un nuovo tecnico: si tratta di Manuel Pellegrini, 67 anni, che in Spagna si è già seduto ...

