Mandzukic, la foto con Khedira scatena i tifosi: “Mario, torna alla Juventus” (Di giovedì 9 luglio 2020) Mario Mandzukic fa sognare i tifosi della Juventus. L’attaccante croato ha infatti pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae assieme all’ex compagno di squadra Sami Khedira, scatenando i commenti dei followers, che hanno pensato ad un possibile ritorno a Torino. Dopo la separazione dall’Al Duhail, i tifosi bianconeri sognano di vedere Mandzukic nuovamente con la maglia della Juventus. https://www.instagram.com/p/CCY6ylkDwtF/ Leggi su sportface

sportface2016 : #calcio | Il post di Mario #Mandzukic accende le speranze dei tifosi della #Juventus - lookatbald : RT @SimoneAvsim: Khedira ha tempo per incontrarsi con Mandzukic e farsi una foto insieme da postare sui social, ma non ha tempo per present… - news24_napoli : Mandzukic pubblica foto con Khedira, i tifosi si scatenano: “Torna alla… - CalcioJcom : New post: Mandzukic a Torino con Khedira, ritorno in Italia per Mario? [FOTO] - slovelysoul : RT @SimoneAvsim: Khedira ha tempo per incontrarsi con Mandzukic e farsi una foto insieme da postare sui social, ma non ha tempo per present… -