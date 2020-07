"Manco oggi ha sco***?". Schifo di Chef Rubio contro Sgarbi, il critico risponde così: cuoco umiliato e sotterrato (Di giovedì 9 luglio 2020) Clamoroso scambio social tra Vittorio Sgarbi e Chef Rubio. Volano letteralmente gli stracci. Ad aprire le danze è il critico d'arte, che commenta il caso dell'italiano convertito all'islam che affermava che il coronavirus è un dono di Allah (il tizio è stato arrestato). Il critico d'arte cinguetta: "Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell'Isis e da Nicola cambiare il nome in Issa? Ecco cosa accade quando si sostituiscono le orecchiette con il kebab...". Ed ecco inserirsi Chef Rubio, insultatore seriale, che come al solito cinguetta la sua schifezza: "Manco oggi hai sco*** eh? Non ce pensa'", scrive il coatto. Sgarbi immediatamente replica: "Ti ... Leggi su liberoquotidiano

mmorphine_ : Io che mando un audio: “mi hanno tutti rotto il cazzo, tutti. Nessuno escluso, manco me stessa.” E direi oggi la c… - bellamyskeeper : per farvi capire quanto me ne frega di questo prequel ieri notte ero sveglia e non l’ho visto, oggi mi sono sveglia… - sredra68 : RT @colas: Volete che vi rovini la giornata come mi sono appena rovinato la mia? Taschen da oggi fino a lunedì fa degli sconti assurdi sui… - colas : Volete che vi rovini la giornata come mi sono appena rovinato la mia? Taschen da oggi fino a lunedì fa degli sconti… - Latawika : Okay fra tre giorni ho la gara e NON SO QUANDO CHE CATEGORIA MANCO HO LA CERTEZZA SUL CAVALLO OGGI PROVABILMENTE F… -

Ultime Notizie dalla rete : Manco oggi Chef Rubio insulta Vittorio Sgarbi: "Manco oggi hai sco***?". Il critico lo liquida così: strepitoso Liberoquotidiano.it Chef Rubio insulta Vittorio Sgarbi: "Manco oggi hai sco***?". Il critico lo liquida così: strepitoso

Ed ecco inserirsi Chef Rubio, insultatore seriale, che come al solito cinguetta la sua schifezza: "Manco oggi hai sco*** eh? Non ce pensa'", scrive il coatto. Sgarbi immediatamente replica: "Ti è ...

IL M5S PRESENTA ALL’ARS LA MOZIONE DI SFIDUCIA A MUSUMECI

già annunciata qualche giorno fa in aula e che oggi sarà presentata agli uffici dell’Ars. “Dalla catastrofica gestione della cassa integrazione in deroga, al disastro del settore rifiuti; dalla ...

Ed ecco inserirsi Chef Rubio, insultatore seriale, che come al solito cinguetta la sua schifezza: "Manco oggi hai sco*** eh? Non ce pensa'", scrive il coatto. Sgarbi immediatamente replica: "Ti è ...già annunciata qualche giorno fa in aula e che oggi sarà presentata agli uffici dell’Ars. “Dalla catastrofica gestione della cassa integrazione in deroga, al disastro del settore rifiuti; dalla ...