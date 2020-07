“Mamma si è tuffata in acqua e…”. Scomparsa la star di Glee, si teme il peggio: la testimonianza struggente del figlio di 4 anni, trovato solo su una barca (Di giovedì 9 luglio 2020) Naya Marie Rivera è l'attrice e cantante americana che è diventata famosa in tutto il mondo grazie a Glee, una delle serie televisive di maggior successo nell'ultimo decennio. Al momento risulta Scomparsa e si teme il peggio dopo la testimonianza del figlio di quattro anni, che è stato ritrovato solo e addormentato su una barca a noleggio nel lago Piru, in California. L'auto della donna era parcheggiata vicino al molo e all'interno c'era la sua borsa: il bambino sta bene e ha detto che la mamma si è tuffata in acqua ma non è più risalita. Le ricerche sono ancora in corso, ma si teme il peggio. Tra l'altro la ... Leggi su liberoquotidiano

