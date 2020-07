Maglia celebrativa di Mertens: Tutti i particolari (Di giovedì 9 luglio 2020) Questo è un periodo d'oro per Dries Mertens, fresco di rinnovo, e soprattutto con il record di 122 goal, è entrato di diritto nella storia della SSC Napoli. Leggi su tuttonapoli

Questo è un periodo d'oro per Dries Mertens, fresco di rinnovo, e soprattutto con il record di 122 goal, è entrato di diritto nella storia della SSC Napoli. Per celebrare questo storico evento è stata ...In occasione della partita contro il Parma, la Roma omaggerà Ennio Morricone con una patch celebrativa sulla maglia. Prima del fischio d’inizio le due squadre sono entrate in campo sulle note di ...