Magalli sotto attacco: dopo la Volpe anche Marcello Cirillo risponde (Di giovedì 9 luglio 2020) Sembra ormai impossibile arginare la guerra che va avanti da anni tra Giancarlo Magalli e i suoi due ex colleghi, Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Durante gli ultimi giorni Adriana Volpe ha zittito Magalli direttamente dalla televisione, con uno “shh” diventato virale su tutti i social. La risposta di Marcello Cirillo “Se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti, c’è da chiedersi come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni“, aveva detto Magalli scatenando le ire dei due ex colleghi della televisione. Ormai una lotta che va avanti da anni ma che continua ad appassionare i ... Leggi su thesocialpost

