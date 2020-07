“Ma che ha fatto al seno?!”. Michelle Hunziker, dubbi seri sul décolleté: il costume non ce la fa (Di giovedì 9 luglio 2020) Michelle Hunziker è bellissima, tonica e sempre sorridente. Abbiamo seguito le sue ultime avventure in Romagna, dove tra uno scivolo all’Aquafan di Riccione e una piada in centro a Rimini, ci ha portati con lei nella spensieratezza. Ci siamo sempre accorti di quanto il suo fisico non mostri alcun cedimento proprio dell’età, anzi, Michelle sembra proprio aver scoperto la ricetta segreta dell’eterna giovinezza. Un fiore all’occhiello della biondissima svizzera è che la sua sia una bellezza tutta al naturale… però, c’è un però. Il suo fisico e tonico, senza un filo di grasso e fa invidia a chiunque, maschi e femmine, la natura con lei è stata generosa, qualcosa però sembrerebbe aver subito una modifica. Il fatto che per lei la ... Leggi su caffeinamagazine

stanzaselvaggia : Qualcuno dell’ordine dei giornalisti, l’organo che vuole proteggere mio figlio da tutta questa morbosità dei media,… - lauraboldrini : Ma l’ordine dei giornalisti della Lombardia che ha deferito ?@stanzaselvaggia? è lo stesso ordine a cui è iscritto… - SimoPillon : Lo aveva detto. Lo ha fatto. @realDonaldTrump ha guidato gli USA fuori dall'imbarazzante carrozzone dell'#OMS. Dite… - Raiofficialnews : RT @Radio3tweet: Un tentativo di elaborare ciò che è successo e che sta ancora accadendo, raccontare non solo la diagnosi della pandemia ma… - BlondePorchetta : RT @antifashish: 'amichetto' (innocente e puccioso) 'ubriache fradicie' (cattive, trasgrevvive, quasi sottolineando che è colpa loro) ma… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma che Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews