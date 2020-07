M5s, Ciarambino: “Con noi Campania come la Polonia”. E lo slogan ricorda il Pd (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Trasformeremo la Campania nella Polonia d’Italia”. E’ la grande promessa elettorale grillina. Ad annunciarla la candidata del M5S, Valeria Ciarambino che oggi ha aperto la campagna elettorale e presentato i candidati della lista al teatro Sannazaro, a Napoli. “La tua scelta che Vale” lo slogan che sfrutta il gioco di parole e che ricorda un po’ per lo stesso motivo quello della candidata Pd alle scorse comunali, Valeria Valente “Napoli Vale”. La candidata alla presidenza ha sfidato i candidati Vincenzo De Luca e Stefano Caldoro ad un confronto prima delle vacanze estive, oltre a rinnovare l’appello a firmare il patto lanciato dai grillini per le liste pulite. “Sono gli smantellatori seriali della ... Leggi su anteprima24

