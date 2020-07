Lunedì la Serie A deciderà se sospendere il contratto per i diritti tv a Sky (Di giovedì 9 luglio 2020) La Lega Serie A ha indetto un’assemblea per lunedì prossimo per valutare la sospensione del contratto per i diritti tv a Sky. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’ordine del giorno è chiarissimo: «Aggiornamento Sky, valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell’esecuzione del contratto di licenza dei diritti televisivi». Lunedì scorso, il Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso della Lega ed emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di Sky per il mancato pagamento dell’ultima rata dei diritti tv di questa stagione. Il decreto non è subito esecutivo. Sky ha 40 giorni di tempo per pagare o opporsi e iniziare una causa contro la Lega. Ma intanto le cose potrebbero cambiare, scrive il ... Leggi su ilnapolista

