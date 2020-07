L’ultimatum di Trump: riapertura anticipata o tagli all’istruzione (Di giovedì 9 luglio 2020) Arriva l’ultimatum del presidente Trump: riaprire in autunno, pena tagli all’istruzione. L’AASA si scontra duramente contro il presidente Nonostante la forte pressione del presidente, sarebbe, in realtà, improbabile un taglio a danno dei fondi destinati all’istruzione. Il presidente Trump potrebbe, invece, avere potere decisionale nella disposizione di borse di studio e nel supporto finanziario da riservare agli studenti. Una mossa di questo tipo andrebbe a colpire duramente le scuole americane, già vittime della pandemia. Secondo l’AASA (School Superintendents Association), la cifra stimata per attuare i diversi protocolli di sicurezza all’interno delle scuole attualmente ammonterebbe a 1.8 milioni di dollari. L’associazione si è così duramente ... Leggi su zon

