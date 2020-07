LUGLIO in Europa: RIBALTONE meteo con Estate sottotono, FREDDO ANOMALO (Di giovedì 9 luglio 2020) Stenta a decollare l’Estate 2020, nella quale osserviamo abbastanza a sorpresa le difficoltà dell’anticiclone africano a prendere il sopravvento come si era abituati in altre annate. Ricordiamo che sono le espansioni dell’anticiclone africano a traghettare l’aria rovente sul Mediterraneo, ma anche a latitudini ben superiori. Le perturbazioni atlantiche trovano così vita facile nello scorrere alle medie latitudini europee e si potrebbe quasi parlare di un’Estate un po’ “vecchio stile”. Quella che poteva essere un’Estate terribilmente rovente si sta per il momento rivelando ben diversa dalle attese. Le anomalie di giugno Giugno era trascorso con le conseguenze di quelli che erano stati i capricci di fine primavera, con le alte pressioni posizionate in modo ... Leggi su meteogiornale

