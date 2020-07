Luciano Passariello (fuori da Fdi) tra Lega e Forza Italia (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Luciano Passariello (al momento) non figura nella lista di Fratelli d’Italia in Campania per le regionali del 20 e 21 settembre. Sarebbe arrivato lo stop del commissario provinciale Andrea Delmastro. Il consigliere regionale uscente di Fdi lavora su opzioni alternative: Lega o Forza Italia. Nei giorni scorsi Passariello ha incontrato il segretario provinciale di Napoli della Lega Enzo Catapano per sondare il terreno su una candidatura nella lista del Carroccio. Ma resta aperta (offerta di Fulvio Martusciello) la porta di Forza Italia. Passariello deciderà nelle prossime ore. L'articolo Luciano Passariello ... Leggi su anteprima24

