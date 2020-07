Lozano show, i quotidiani: "Spacca la partita e costringerà il Napoli a rivedere i piani del mercato!" (Di giovedì 9 luglio 2020) Grande prova di Hirving Lozano contro il Genoa. Pochi minuti per essere decisivo con la rete da tre punti per la sua squadra. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Lozano show, i quotidiani: 'Spacca la partita e costringerà il Napoli a rivedere i piani del mercato!' - Sportflash24 : #Napoli-show anche a Genova. Rossoblù battuti 2-1. Marcatori: 46' pt #Mertens (Na), 4' st #Goldaniga (Ge), 20' st #Lozano (Na). - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Lady Lozano: 'Belle persone' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: FOTO SHOW - Lady Lozano: 'Belle persone' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: FOTO SHOW - Lady Lozano: 'Belle persone' -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano show

AreaNapoli.it

Ottime anche le prove di Mario Rui, tra i leader della squadra per personalità, e di Alex Meret con buone parate. Il Napoli sbanca anche Genova e consolida il quinto posto in classifica. Non sono manc ...Gattuso sorpassa di nuovo il Milan e si riprende il quinto posto in classifica. Il Napoli sbanca il Ferraris e centra la sesta vittoria nelle ultime sette partite di campionato. La firma sul successo ...