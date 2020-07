Lombardia Coronavirus oggi: i dati del 9 luglio nel bollettino (Di giovedì 9 luglio 2020) Torna a salire il bilancio del Coronavirus in Lombardia nel bollettino della Regione: oggi ci sono 119 nuovi positivi e cinque morti in più, mentre scendono a 31 (tre in meno) i ricoverati in terapia intensiva e a 201 (dieci in meno) i ricoverati non in terapia intensiva. Lombardia Coronavirus oggi: i dati del 9 luglio nel bollettino I dati del bollettino sul Coronavirus in Lombardia dicono che oggi ci sono 217 guariti o dimessi e 11812 tamponi processati in più rispetto a ieri. Dei nuovi positivi, 34 sono debolmente positivi mentre 33 sono stati scoperti con i test sierologici. Per quanto riguarda la ripartizione per ... Leggi su nextquotidiano

