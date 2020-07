Lombardia, 119 nuovi contagiati A Bergamo sono 28 i positivi (Di giovedì 9 luglio 2020) Dei 119 i nuovi contagiati, 35 sono a Milano, di cui 15 a Milano città, 28 a Bergamo, 15 a Mantova e 14 a Brescia. Leggi su ecodibergamo

jeanontwitt : 229 nuovi casi di COVID-19 registrati, di cui 119 in Lombardia. I nuovi decessi sono 12. Il virus non ha mollato. - Affaritaliani : Coronavirus: 119 i nuovi positivi Oltre 11 mila tamponi, 5 i decessi - lattuga99 : @robertopontillo 119 in Lombardia e 5 in Campania - SkyTG24 : Coronavirus, in Lombardia 119 nuovi contagi e 5 decessi - varesenews : Covid-19: Nel Varesotto 5 nuovi casi, in Lombardia 119 -