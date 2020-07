Lo smart working conquista il mondo dell'hotellerie con Daybreakhotels (Di giovedì 9 luglio 2020) L’emergenza sanitaria ha per sempre modificato le nostre abitudini. Lo smart working, fino a qualche anno fa un’utopia, è diventato l’unica soluzione possibile per milioni di lavoratori in giro per il mondo. «Entro il 2022, il 40% dei dipendenti opererà da remoto» ha raccontato Simon Botto che nel 2014 - ben prima dello scoppio della pandemia - aveva dato vita a Daybreakhotels.com, una piattaforma che rende disponibili anche di giorno stanze e servizi di hotel di lusso in 16 paesi del mondo. Daybreakhotels ha rivoluzionato il concetto stesso di hotel, puntando a massimizzare l’uso delle stanze e dei servizi, che diventano accessibili non solo per il pernottamento e non solo per i ... Leggi su panorama

