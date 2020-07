Liverpool, infortunio per Henderson con il Brighton: si attendono gli esami (Di giovedì 9 luglio 2020) “Dobbiamo aspettare. Non l’ho visto ma sono sicuro che non sarà niente di grave”. Questo il commento di Jurgen Klopp in merito all’infortunio subito da Jordan Henderson nella sfida di Premier League tra Brighton e Liverpool. Il capitano dei Reds è uscito all’80’ a causa di un colpo al ginocchio dopo un contrasto con Bissouma: oggi effettuerà gli esami strumentali per accertare l’entità del problema. Nuovi aggiornamenti nelle prossime ore, Klopp attende. Leggi su sportface

