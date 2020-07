LIVE – Juventus U23-Padova 0-0, Playoff Serie C 2019/2020 (DIRETTA) (Di giovedì 9 luglio 2020) C’è grande attesa per il fischio d’inizio di Juventus U23-Padova, match del primo turno del Playoff nazionale di Serie C 2019/2020. La formazione bianconera, dopo la vittoria in Coppa Italia Serie C, non vuole fermarsi e cerca la qualificazione alla prossima fase. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale in tempo reale a partire dal fischio d’inizio in programma alle 20:30 di giovedì 9 luglio. I RISULTATI IN DIRETTA DI TUTTE LE PARTITE IL TABELLONE IL PROGRAMMA DEL PRIMO TURNO NAZIONALE DEI Playoff AGGIORNA LA DIRETTA Juventus U23-Padova 0-0 20.25 – Buonasera ai lettori di Sportface.it, tutto pronto per il ... Leggi su sportface

juventusfc : ???? I bianconeri ancora live e in esclusiva su @DAZN_IT ?? Juventus v Atalanta ?? sabato 11 luglio h 21.45 ??… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a San Siro! Bianconeri, prendiamoci questi tre punti. Tutti insieme. #FinoAllaFine Live M… - juventusfc : LIVE ?? da San Siro! Inizia il pre partita di #MIlanJuve, su - patiparn1981 : Live Stream football Italy Serie C - PlayOff 01:30 RENATE vs NOVARA - AgoiOAmRHD7Qk1L : Live Stream football Italy Serie C - PlayOff 01:30 RENATE vs NOVARA -