L'Italia blocca i voli ma il ministro Speranza non sa da dove (Di giovedì 9 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato, sentiti i ministri degli Esteri, dell'Interno e dei Trasporti, un'ordinanza che dispone il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o sono transitati in 13 Paesi a rischio. Si ratta di: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. «Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria», informa il ministero, «sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati». Peccato, però, che il ministro Speranza abbia postato su Facebook una versione del nome dei Paesi ... Leggi su iltempo

matteosalvinimi : ...sequestro, con chilometri di code ogni giorno, crea disagi a lavoratori e imprese, blocca opere e cantieri in tu… - repubblica : Coronavirus, l'Italia blocca l'ingresso a chi proviene da 14 Paesi - NicolaPorro : Sta emergendo l’immagine di un Paese che è vittima della insipienza antiliberale del #Governo. Il commento di… - repubblica : Coronavirus, l'Italia blocca l'ingresso a chi proviene da Perù, Brasile, Bangladesh e altri 10 paesi [di MICHELE BO… - andreap46674638 : RT @tg2rai: Il Governo ribadisce l'ultimatum ad ASPI: una proposta entro - domenica su tariffe e manutenzione, o revoca. I 5 Stelle evocano… -