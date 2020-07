L’Italia blocca gli arrivi da 13 Paesi per rischio contagi Coronavirus (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Italia blocca gli arrivi da 13 Paesi per rischio di contagi da Coronavirus. Cosa bisogna sapere. Troppi rischi di contagio da Coronavirus dai cittadini che provengono da quei Paesi dove l’epidemia è ancora atto, con casi in continuo aumento. Pertanto l’Italia ha deciso di bloccare gli arrivi da 13 Paesi. Il provvedimento è stato preso … L'articolo L’Italia blocca gli arrivi da 13 Paesi per rischio contagi Coronavirus è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

repubblica : Coronavirus, l'Italia blocca l'ingresso a chi proviene da 14 Paesi - NicolaPorro : Sta emergendo l’immagine di un Paese che è vittima della insipienza antiliberale del #Governo. Il commento di… - legionario607 : Coronavirus, l'Italia blocca l'ingresso a chi proviene da Perù, Brasile, Bangladesh e altri 10 paesi - La Repubblic… - atarquini2 : RT @eziomauro: Coronavirus, l'Italia blocca l'ingresso a chi proviene da 14 Paesi - Ulisse20091 : RT @sole24ore: Coronavirus, l’Italia blocca l’ingresso da 13 Paesi a rischio. A quota 107 il contagio di bengalesi -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia blocca Riapertura frontiere: chi può entrare in Unione Europea. Bloccati americani e russi Corriere della Sera