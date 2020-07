L’ironia di Benedetta Rossi dopo la notizia del “divorzio” da Marco (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ vero che Benedetta Rossi e Marco si sono separati? Assolutamente no, si tratta di una fake news messa in giro da qualcuno che ha voluto approfittare della fama della foodblogger per guadagnarci qualche euro in più. Ma da dove ha origine la fake news del divorzio di Benedetta e Marco? Tutto è iniziato dalle rivelazioni che la stessa Benedetta Rossi ha fatto, mostrandosi in casa come sempre e parlando anche del fatto che di recente ha dormito da sola. Ha fatto questa scelta non perchè lei e Marco stiano passano un periodo difficile, anzi, ma per una ragione ben precisa che è poi stata costretta a rivelare alle tante persone che la seguono preoccupata per un possibile divorzio. In questo periodo ... Leggi su ultimenotizieflash

Brizioful : @veblenita @BenedettaFrucci Veblenita, questo tweet è per dare ragione a Benedetta con l'arma dell'ironia, giusto? - FredMosby_ : Ogni volta che mi sento giù ripenso che gli avevo dedicato 'L'anno che verrà' e poi è esplosa una pandemia. Benedet… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ironia Benedetta Addio a Vittoria, la prima figlia di Filippo Tommaso Marinetti Pangea.news