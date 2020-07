L'intelligenza artificiale adesso si applica anche alle PR (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si chiama TRUE il sistema innovativo di analisi semantica e misurazione della reputazione ideato da SEC Newgate che utilizza l'intelligenza artificiale per leggere in profondità l'evoluzione della percezione di un'organizzazione, di un brand, di un prodotto o servizio o di una persona, presso i suoi diversi interlocutori.Il progetto, che ha visto un investimento in ricerca e sviluppo di circa 1,5 milioni di euro, reso possibile dalle opportunità previste per l'industria 4.0 fra 2017 e 2018, è stato messo a punto dall'agenzia (project leader Erika Elia) insieme a un team scientifico composto da Armando Cirrincione, docente del Dipartimento di Marketing dell'Università Bocconi, Maurizio Zollo, direttore del dipartimento di Management and Entrepreneurship alla Imperial College ... Leggi su iltempo

sec_rp : RT @CastelElen: Nascerà una nuova economia basata sulle predizioni. L’intelligenza artificiale costruirà una nuova conoscenza ... dalla dig… - ilmessaggeroit : Fca, da Comau intelligenza artificiale per la produzione avanzata di veicoli elettrici - AvatarNemo : RT @paolocosso: La sicurezza IT ha bisogno di intelligenza: l’AI sarà adottata dal 70% delle imprese in un anno #smart #informati #telcoblo… - CyberSecHub0 : RT @paolocosso: La sicurezza IT ha bisogno di intelligenza: l’AI sarà adottata dal 70% delle imprese in un anno #smart #informati #telcoblo… - Blinky74 : @massimoscolari @CarloStagnaro @valentinacefalu L’intelligenza artificiale ha l’indubbio vantaggio di disporre di u… -

Ultime Notizie dalla rete : intelligenza artificiale Torino, capitale dell'intelligenza artificiale? La Voce e il Tempo Arriva il primo robot-scienziato,sa fare esperimenti da solo

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Dopo le fabbriche, ecco che arriva il primo 'robot-scienziato', dotato di intelligenza artificiale e capace di lavorare 7 giorni su 7, 24 ore sue 24, compiendo gli esperimenti ...

Microsoft Teams, videochiamate più coinvolgenti con Together Mode

Microsoft prova a innovare nel settore delle videoconferenze con la nuova Together Mode. Si tratta di una speciale modalità che può essere attivata su richiesta, ad esempio, da colui che tiene una lez ...

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Dopo le fabbriche, ecco che arriva il primo 'robot-scienziato', dotato di intelligenza artificiale e capace di lavorare 7 giorni su 7, 24 ore sue 24, compiendo gli esperimenti ...Microsoft prova a innovare nel settore delle videoconferenze con la nuova Together Mode. Si tratta di una speciale modalità che può essere attivata su richiesta, ad esempio, da colui che tiene una lez ...