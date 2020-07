L'India compra caccia dalla Russia per lo scontro con la Cina in Ladakh (Di giovedì 9 luglio 2020) Nulla di pacifico all'orizzonte nella vicenda degli scontri armati tra Cina e India per il controllo di una fetta del territorio Himalayano noto come Ladakh. L'India sta perfezionando l'acquisto di altri 21 caccia MiG-29 e di 12 Su-30MKI dalla Russia, un contratto che vale l'equivalente di 780 milioni di dollari, per poter attaccare con prospettive di successo le forze cinesi schierate nella prefettura di Hotan, circa cento chilometri a nord del confine. La Difesa Indiana si è vista approvare la spesa da Nuova Dheli dopo che il 6 luglio le forze cinesi hanno ucciso venti soldati Indiani in una scaramuccia lungo il confine. Negli scontro sono rimasti feriti 43 soldati cinesi, almeno secondo i rapporti della stampa ... Leggi su panorama

Maurizi93527415 : RT @incorreggibile: @ImolaOggi E chi e’ lui per parlare del l’immenso Trump? Ah quello che compra i vaccini di Bill Gates che hanno ammazza… - Diana01061927 : RT @incorreggibile: @ImolaOggi E chi e’ lui per parlare del l’immenso Trump? Ah quello che compra i vaccini di Bill Gates che hanno ammazza… - incorreggibile : @ImolaOggi E chi e’ lui per parlare del l’immenso Trump? Ah quello che compra i vaccini di Bill Gates che hanno amm… - massimogiorgi5 : @avimmaisacap Non produce un c..o neanche all’estero. Compra da Cina India ecc...è un cialtrone fra l’altro Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : India compra L'India compra caccia dalla Russia per lo scontro con la Cina in Ladakh Panorama Trump compra tutta la produzione del remdesivir, il farmaco anti-Covid

Il dipartimento per la salute statunitense ha annunciato di aver acquistato cinquecentomila dosi del farmaco anti-virale remdesivir brevettato e prodotto dalla società farmaceutica Gilead. Il remdesiv ...

L’India scalda il prezzo dell’oro: nuovi massimi in arrivo?

L’oro si è portato ai massimi dal 2012, quando ieri le sue quotazioni hanno oltrepassato i 1.788 dollari l’oncia, salvo registrare un tonfo di una ventina di dollari nel tardo pomeriggio, in concomita ...

Il dipartimento per la salute statunitense ha annunciato di aver acquistato cinquecentomila dosi del farmaco anti-virale remdesivir brevettato e prodotto dalla società farmaceutica Gilead. Il remdesiv ...L’oro si è portato ai massimi dal 2012, quando ieri le sue quotazioni hanno oltrepassato i 1.788 dollari l’oncia, salvo registrare un tonfo di una ventina di dollari nel tardo pomeriggio, in concomita ...