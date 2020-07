L’incredibile video del deputato Ruggieri di Forza Italia con il venditore di rose bengalese: «Sei infetto» | VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) La scena dà l’idea di una certa familiarità tra il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri e un venditore di rose bengalese che opera nei pressi di Piazza del Popolo a Roma. Ma in ogni caso, le Instagram Stories pubblicate sul profilo del deputato di Forza Italia sembrano davvero surreali, soprattutto se si considera che sono state postate da un rappresentante delle istituzioni. Il deputato Andrea Ruggieri, infatti, «scherza» con il ragazzo bengalese, giocando sull’equivoco della positività di alcuni cittadini del Bangladesh che in queste ore stanno arrivando in Italia (nella giornata di ieri sono state ... Leggi su giornalettismo

