Liguria: scoperta bomba della II Guerra Mondiale nel torrente Stura, domenica il disinnesco (Di giovedì 9 luglio 2020) Un ordigno della II Guerra Mondiale, da 220 kg, è stato scoperto nel torrente Stura, sotto il ponte della ferrovia a Campo Ligure, località Campazzo: sarà rimosso e fatto brillare domenica 12 luglio. I residenti della “zona rossa”, cioè l’area che si trova entro un raggio di 660 metri dalla bomba, verranno evacuati e portati da Campo Ligure a Masone, nelle diverse zone di sicurezza individuate: Atp, su richiesta delle amministrazioni locali, ha messo a disposizione due mezzi del nuovo tipo Freccia del Turchino.L'articolo Liguria: scoperta bomba della II Guerra Mondiale nel ... Leggi su meteoweb.eu

Roma, 9 lug. (askanews) - Domenica prossima, 12 luglio, sar rimosso e fatto brillare un ordigno della II guerra mondiale, da 220 chilogrammi, scoperto nel torrente Stura sotto il ponte della ferrovia ...