Ligue 1, presentato il calendario della stagione 2020/2021. Al via il 22 agosto (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ stato presentato il calendario della Ligue 1 in vista della prossima stagione, in Francia dopo lo stop in tempo di lockdown sono pronti a ripartire il prossimo 22 agosto con Lille-Rennes, match inaugurale della stagione 2020/2021. Con PSG e Lyon che hanno già ripreso la preparazione in vista dell’edizione straordinaria della Champions League che si terrà ad agosto, i campioni in carica della Francia se la vedranno al Parco dei Principi contro il Metz. Questo il programma della prima giornata: Lille-Rennes Marsiglia-Saint-Etienne PSG-Metz Monac-Reims Nizza-Lens Lorient – ... Leggi su alfredopedulla

Il Lille non perde tempo per quanto riguarda il calciomercato. Seguendo la sua linea che punta sui giovani, avrebbe già individuato il sostituto di Osimhen. L'attaccante nigeriano sembra infatti desti ...

