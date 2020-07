Liga, ufficiale: Pellegrini sarà il tecnico del Betis dalla prossima stagione (Di giovedì 9 luglio 2020) ufficiale l’approdo di Manuel Pellegrini al Betis di Siviglia. Il tecnico torna a lavorare in Spagna firmando un contratto fino al 2023 con il club ormai certo della salvezza quest’anno: il tecnico cileno sarà l’allenatore del Betis solo a partire dalla prossima stagione. In Spagna Pellegrini aveva allenato in Liga dal 2004 al 2013 con Villarreal, Real Madrid e Malaga. In Inghilterra invece l’esperienza al Manchester City, prima di volare all’Hebei Fortune in Cina. L’ultima squadra di Pellegrini è stata il West Ham, società in cui è stato esonerato lo scorso dicembre. Leggi su sportface

sportface2016 : Manuel #Pellegrini al #Betis, è ufficiale - matty_vanpersie : EuroLeague. Olimpia Milano firma il colpo Shavon Shields. L’ex Trento è stato decisivo in ACB Liga Endesa con il Sa… - matty_vanpersie : UFFICIALE. Valencia Basket piazza il colpo Klemen Prepelic. Il giocatore si libera dal Real Madrid, dopo una super… - matty_vanpersie : UFFICIALE - FC Barcelona. Il Barça si separa da Svetislav Pesic. Ora sarà a corsa a due con il Fenerbahce per Saru… - milanista81 : RT @Basketcaffe: Svetislav Pesic non è più l'allenatore del Barcellona! ???? Ufficiale la risoluzione del contratto in scadenza nel 2021 tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga ufficiale Liga, ufficiale: Pellegrini sarà il tecnico del Betis dalla prossima stagione Sportface.it Calciomercato, UFFICIALE: Pellegrini ha firmato fino al 2023

La vittoria di ieri contro l’Osasuna ha certificato l’aritmetica salvezza da parte del Betis con tre giornate di anticipo rispetto alla fine della Liga spagnola. Per questo il club biancoverde ha ...

Pellegrini sarà il nuovo tecnico del Real Betis: l’annuncio ufficiale

L’annuncio ufficiale è arrivato dal club basco. L’ex West Ham inizierà la nuova avventura in Liga a partire dalla prossima stagione.

La vittoria di ieri contro l’Osasuna ha certificato l’aritmetica salvezza da parte del Betis con tre giornate di anticipo rispetto alla fine della Liga spagnola. Per questo il club biancoverde ha ...L’annuncio ufficiale è arrivato dal club basco. L’ex West Ham inizierà la nuova avventura in Liga a partire dalla prossima stagione.