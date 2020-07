Licia Angeli: «Così il Made in Italy vincerà» (Di giovedì 9 luglio 2020) Nell’ambiente imprenditoriale la chiamano «la ragazza con la valigia». Per i frequenti viaggi, certo, ma anche per un’attitudine open mind che identifica Licia Angeli da sempre. Prima come fondatrice del marchio Nanàn (azienda di lusso di articoli per l’infanzia, nata come piccola realtà d’eccellenza e diventata brand di successo internazionale), poi con il lavoro svolto da vicepresidente dei Giovani di Confindustria: carica che le è appena stata rinnovata, con delega al Made in Italy, per il triennio 2020-2023. Angeli, romagnola classe 1983, è l’unica confermata della squadra uscente. Leggi su vanityfair

