Libro choc di Mary Trump: "Mio zio bullo e meschino. È una minaccia mondiale" (Di giovedì 9 luglio 2020) Luigi Guelpa La nipote del presidente: "Sociopatico e narcisista, È così per gli abusi del padre" «Donald, seguendo la guida di mio nonno, e con la complicità, il silenzio e l'inerzia dei suoi fratelli, ha fatto a pezzi mio padre. Il suo narcisismo È una barriera fragile e inadeguata tra lui e il mondo reale. Non posso permettergli di distruggere il mio Paese». È il ritratto di Donald Trump che emerge dal Libro scritto dalla nipote Mary, la prima della famiglia a violare il patto di riservatezza sulla vita privata del tycoon. Too Much and Never Enough, traducibile come «Troppo e mai abbastanza» verrà diffuso (75mila copie) dall'editore «Simon & Schuster» il 14 luglio, in anticipo di due ... Leggi su ilgiornale

