Libri, gite e sana noia: ecco i consigli per un’estate cittadina (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – “Sui social ogni anno tutti cercano di postare foto di vacanze spettacolari e di pubblicare l’immagine che è più d’effetto per stupire, mostrandosi in cene o eventi di gala. Purtroppo il non andare in vacanza sembra quasi non tollerato dall’attuale stato sociale. Quando lo dici le persone rimangono stupite e ti guardano come fossi un alieno”. E così, come non fosse “consentito dire di non ‘partire’, nell’aria si diffonde sempre più la domanda: ‘Ma tu dove andrai in vacanza?’“. Esordiscono così gli psicologi del team ‘Lontani ma Vicini’ che, riflettendo sulle conseguenze sociali e psicologiche delle prime ferie italiane post-Covid, forniscono un breve vademecum per chi in vacanza alla fine non potrà andare. Leggi su dire

NonnoInfame : RT @NinaRicci_us: Mio fratello e sua moglie, comunisti, hanno 3 figli. Hanno vietato loro TV, cellulari, gite scolastiche. Solo documentari… - bagutti75 : RT @NinaRicci_us: Mio fratello e sua moglie, comunisti, hanno 3 figli. Hanno vietato loro TV, cellulari, gite scolastiche. Solo documentari… - momasaniello : RT @NinaRicci_us: Mio fratello e sua moglie, comunisti, hanno 3 figli. Hanno vietato loro TV, cellulari, gite scolastiche. Solo documentari… - Cri_Meroni : RT @NinaRicci_us: Mio fratello e sua moglie, comunisti, hanno 3 figli. Hanno vietato loro TV, cellulari, gite scolastiche. Solo documentari… - longagnani : RT @NinaRicci_us: Mio fratello e sua moglie, comunisti, hanno 3 figli. Hanno vietato loro TV, cellulari, gite scolastiche. Solo documentari… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri gite Libri, gite e sana noia: ecco i consigli per un'estate cittadina - DIRE.it Dire 12 libri sul ciclismo e il Giro d’Italia

“Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali, quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita” canta Paolo Conte. E quando si parla di Giro d’Italia, la mia ...

Reinventare i libri e la cultura. Da appassionato a book reviewer e blogger, a colloquio con Marco Mandarano

Marco Mandarano è un book reviewer e un blogger. Si occupa di cultura e di libri, di lettura e autori. Un giovane professionista che non ha mai abbandonato la passione per la lettura fino a farne il s ...

“Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali, quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita” canta Paolo Conte. E quando si parla di Giro d’Italia, la mia ...Marco Mandarano è un book reviewer e un blogger. Si occupa di cultura e di libri, di lettura e autori. Un giovane professionista che non ha mai abbandonato la passione per la lettura fino a farne il s ...