«L’epidemiologo Lopalco candidato in Puglia accanto a Emiliano» (Di giovedì 9 luglio 2020) Dalla crisi coronavirus alla candidatura alle elezioni. Se ne è parlato spesso negli ultimi tempi, soprattutto in riferimento ad alcuni medici e scienziati delle regioni settentrionali (si pensi alla voce che vorrebbe, ad esempio, Alberto Zangrillo del San Raffaele tra i papabili candidati del centrodestra a sindaco di Milano). Invece, la prima conferma arriva dalle regioni meridionali. L’epidemiologo Pierluigi Lopalco, infatti, potrebbe essere accanto a Michele Emiliano nella competizione elettorale per le elezioni in Puglia del prossimo mese di settembre. LEGGI ANCHE > La risposta sulle terapie intensive in Svezia e le risposte sui pazienti da mandarvi Pierluigi Lopalco candidato in Puglia con Emiliano La notizia è stata battuta ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Per il centrodestra in #Puglia, la notizia di #Lopalco candidato con #Emiliano è già ufficiale. L'epidemiologo ha… - agenziaimpress : Invito alla prudenza. #Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: «Virus distruttivo anche in debolmente positivi». Ecco… - zazoomblog : Il Coronavirus si è indebolito? I casi “debolmente positivi” sono contagiosi? L’epidemiologo Lopalco chiarisce i du… - morganipatrizia : RT @RaiNews: E' l'umidità e il freddo delle celle frigorifere la spiegazione dei casi di contagi di Coronavirus in diversi macelli di tutto… - rosabevilacqua1 : RT @RaiNews: E' l'umidità e il freddo delle celle frigorifere la spiegazione dei casi di contagi di Coronavirus in diversi macelli di tutto… -