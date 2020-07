Leonori: online bando Regione Lazio per opere street art (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – “È online il bando da 200mila euro della Regione Lazio per le opere di street Art. Possono farvi richiesta, entro il 10 settembre prossimo, tutti i comuni del Lazio, Roma Capitale e i suoi Municipi, proponendo interventi di rigenerazione urbana da attuare attraverso opere di street Art come murales, mosaici o instalLazioni. Sono particolarmente soddisfatta di questo bando perche’ e’ il frutto di una mia proposta presentata per il bilancio regionale di quest’anno ed e’ il risultato del lavoro di squadra svolto in questi mesi insieme alla Giunta e al capo di gabinetto. Spero in una grande partecipazione di comuni e Municipi e nel coinvolgimento dei ... Leggi su romadailynews

