Legge contro l’omofobia, Comunità di vita cristiana: “Nessun rischio per le libertà. Ci dissociamo da chi strumentalizza il Vangelo” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Nessun rischio effettivo per le libertà fondamentali di alcuno” nel testo unico depositato alla Camera contro l’omotransfobia. Ad affermarlo è la Comunità di vita cristiana (Cvx) che, come precisano i responsabili, “riunisce adulti e giovani di ogni condizione con un’amicizia particolare con i padri gesuiti e un forte legame con la spiritualità ignaziana”. L’associazione “prende ancora una volta le distanze da qualsiasi strumentalizzazione politica del Vangelo”. Inoltre, “invita a valorizzare la parte educativa e preventiva della proposta, anche in vista della sua successiva applicazione, e ad accrescere le iniziative di formazione all’accoglienza e al contrasto di qualsivoglia discriminazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

