Lega Campania, che smacco: il sindaco molla Salvini e si candida con De Luca (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrignano (Ce) – Altro pesante smacco per la Lega in Campania: il sindaco di Frignano, in provincia di Caserta, Gabriele Piatto, si candida con Campania Libera a sostegno di Vincenzo De Luca. La curiosità è che Piatto, fino a poche settimane fa, militava con la Lega di Matteo Salvini. Una esperienza politica tanto breve quanto deludente per Piatto, che ha deciso di trasferirsi sotto l’ombrello del presidente uscente della Campania. L'articolo Lega Campania, che smacco: il sindaco molla Salvini e si candida con De ... Leggi su anteprima24

