Leda Bertè – Chi è la sorella di Loredana e Mia Martini

Leda Bertè è la maggiore delle sorelle Loredana Bertè, Mia Martini e Olivia Bertè. A differenza del resto della famiglia, ha scelto di non apparire in televisione così spesso ma non ha mai mancato di dare il suo appoggio alle sorelle nei momenti più difficili. Leda Bertè ha scelto di non entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Fin da giovane ha sviluppato una grande passione per i computer e negli anni è diventata un'esperta. Tanto da lavorare per 15 anni al Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione e in seguito nello stesso centro della Corte d'Appello.

