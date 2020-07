Lecce, Tachtsidis sbotta contro i tifosi: “Mi avete rotto, non capite nulla” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Lecce torna a sperare nella salvezza dopo la vittoria contro la Lazio. I tre punti permettono loro di scavalcare il Genoa di una sola lunghezza, portando i salentini in quartultima posizione e spedendo contemporaneamente i liguri all'inferno. Il cammino è lungo e serviranno nervi saldi e compattezza da parte di tutto l'ambiente. Tuttavia bisogna prima ricucire il rapporto con i tifosi che non era apparso ottimale negli ultimi giorni.caption id="attachment 989359" align="alignnone" width="1024" Panagiotis Tachtsidis, Lecce (Getty Images)/captionSFOGOI supporters avevano contestato la squadra prima del match vinto contro la Lazio. Le critiche non hanno fatto piacere a Panagiotis Tachtsidis. Il centrocampista greco dei giallorossi si è sfogato su ... Leggi su itasportpress

