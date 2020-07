Le volpi volanti sono a rischio: lo stress termico potrebbe ucciderle, l’immagine denuncia dall’Australia (Di giovedì 9 luglio 2020) Le volpi volanti, diventate virali qualche giorno fa per via di una foto diffusa sui social e della quale ci siamo occupati per smentire le fake news che erano state diffuse a riguardo, risentono notevolmente dei cambiamenti climatici. Lo sa bene il fotografo e zoologo Doug Gimesy il quale fotografa volpi volanti da molti anni e comprende intimamente le loro lotte, in particolare quelle legate ai cambiamenti climatici. Nell’immagine a corredo dell’articolo, selezionata nella categoria “Animal Behaviour” dei premi dell’Australian Geographic Nature Photographer of the Year, si evidenzia un “gruppo” di volpi volanti dalla testa grigia. Questi animali, durante gli eventi di caldo estremo, a volte scendono dai loro luoghi sicuri sopra gli ... Leggi su meteoweb.eu

vola_va : #coronavirus a Marzo mi sono letta Spillover e vista tutti i Ted di Quammen, ho cominciato a parlare ossessivamente… - zawzaw_ph : Voglio allevare volpi volanti! - AffiliL : RT @fraromanovic: @Cambiacasacca Ripetete con me:Cambiacasacca non è Homer Simpson/i comunisti non sono persone/i pipistrelli non sono volp… - FDedonuts : RT @fraromanovic: @Cambiacasacca Ripetete con me:Cambiacasacca non è Homer Simpson/i comunisti non sono persone/i pipistrelli non sono volp… - fraromanovic : @Cambiacasacca Ripetete con me:Cambiacasacca non è Homer Simpson/i comunisti non sono persone/i pipistrelli non sono volpi volanti... -

Ultime Notizie dalla rete : volpi volanti Le volpi volanti sono a rischio: lo stress termico potrebbe ucciderle, l’immagine denuncia dall? ... Meteo Web Come fanno gli elefanti a ubriacarsi?

Sbronze bestiali. Come spiega in dettaglio Giovanna Camardo sul numero di Focus in edicola (luglio 2020) una ricercatrice dell'Università di Calgary (Canada), Mareike Janiak, ha voluto indagare sul te ...

Pipistello gigante ritrovato nelle Filippine scatena gli utenti twitter: di cosa si tratta?

Le volpi volanti non sono diffuse in tutto il mondo quindi non c’è da stupirsi che una recente foto di un enorme pipistrello della frutta nelle Filippine sia diventata virale sui social… Leggi ...

Sbronze bestiali. Come spiega in dettaglio Giovanna Camardo sul numero di Focus in edicola (luglio 2020) una ricercatrice dell'Università di Calgary (Canada), Mareike Janiak, ha voluto indagare sul te ...Le volpi volanti non sono diffuse in tutto il mondo quindi non c’è da stupirsi che una recente foto di un enorme pipistrello della frutta nelle Filippine sia diventata virale sui social… Leggi ...