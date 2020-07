Le terrificanti avventure di Sabrina: il web si scaglia contro Netflix per aver cancellato la serie (Di giovedì 9 luglio 2020) La quarta stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina sarà l'ultima, come annunciato da Netflix, ma i fan, indignati da questa scelta, si sono scatenati sul web . Risale a poche ore fa l'annuncio della cancellazione de Le terrificanti avventure di Sabrina, serie tv targata Netflix arrivata alla quarta stagione ma che non vedrà un seguito, decisione che ha sconvolto gli spettatori riuniti subito in rivolta sui social network contro il colosso dello streaming. Questa decisione di Netflix è arrivata a sorpresa, vista l'attesa da parte dei fan per Le terrificanti avveture di Sabrina 4, che quindi sarà l'ultima stagione, ma, come ha ... Leggi su movieplayer

Noovyis : (Le terrificanti avventure di Sabrina: il web si scaglia contro Netflix per aver cancellato la serie) - - aboutgiusy10 : RT @LADY0FTHUNDER: HANNO CANCELLATO LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA IO STO PIÙ O MENO COSÌ - tenerivfelouis : RT @LADY0FTHUNDER: HANNO CANCELLATO LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA IO STO PIÙ O MENO COSÌ - demetriashair_ : RT @perchetendenza: 'Sabrina': Perché la serie 'Le terrificanti avventure di Sabrina' è stata ufficialmente cancellata da Netflix; la quart… - labellezzadiur1 : Netflix che cancella 'Le Terrificanti Avventure di Sabrina' è la dimostrazione che questo 2020 ci vuole male -