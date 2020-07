Le Terrificanti Avventure di Sabrina cancellato, la quarta parte in autunno chiuderà la serie Netflix (Di giovedì 9 luglio 2020) Le Terrificanti Avventure di Sabrina chiude con la quarta parte, ultimi episodi in autunno. Le prime immagini Le Terrificanti Avventure di Sabrina cancellato da Netflix. Raccontata così sembra qualcosa di assurdo, ma Netflix ha annunciato che la quarta parte sarà quella finale. Tra tante brutte notizie per i fan di The Chilling Adventures of Sabrina ce ne è anche una positiva: gli ultimi 8 episodi arriveranno in autunno. La notizia di una chiusura di Sabrina (per chiamarla in modo sintetico) arriva un po’ a sorpresa ma rientra nella politica della piattaforma di non allungare ... Leggi su dituttounpop

Bright_Star06 : RT @diaridicinema: La serie 'Le terrificanti avventure di Sabrina' è stata ufficialmente cancellata da Netflix. La 4 parte sarà composta da… - diaridicinema : La serie 'Le terrificanti avventure di Sabrina' è stata ufficialmente cancellata da Netflix. La 4 parte sarà compos… - LADY0FTHUNDER : HANNO CANCELLATO LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA IO STO PIÙ O MENO COSÌ - RolyOwO : RT @_imgreeneyes: Mi sveglio e scopro che ' le terrificanti avventure di Sabrina' non è stata rinnovata ?? come farò senza Nicholas? - _imgreeneyes : Mi sveglio e scopro che ' le terrificanti avventure di Sabrina' non è stata rinnovata ?? come farò senza Nicholas? -