Le Sardine corrono in aiuto del Pd: «Rieccoci». E si autocelebrano senza nemmeno arrossire (Di giovedì 9 luglio 2020) Rieccole, le Sardine. Con il loro linguaggio un po’ patetico e l’illusione di essere i salvatori della patria. O meglio, del mondo intero. Rassicurano gli italiani (che in verità hanno ben altro a cui pensare) che non si sono dileguate. Sono pronti a tornare in piazza, in vista delle prossime regionali. Perché qualcuno ha bisogno di loro. E quel qualcuno è notoriamente il Pd. L’annuncio del ritorno delle Sardine «È molto probabile che, tra poco, lanceremo un tour elettorale, politico», annunciano in pompa magna, manco fossero i nuovi rivoluzionari del Millennio. «Un tour delle Sardine, che attraversi tutte le regioni in cui si va al voto». Presenteranno, dicono, una forma politica diversa, come è successo qui in Emilia Romagna». Santori fa ... Leggi su secoloditalia

CUNEO CRONACA - Questa sera, giovedì 9 luglio, dalle 20,45 alle 23, si terrà l’incontro provinciale di Cuneo delle Sardine presso la Casa del Quartiere Donatello, in via Rostagni 27, a Cuneo. L’incont ...

