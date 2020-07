Le impalpabili essenze del regno vegetale (Di giovedì 9 luglio 2020) di Giuseppe Tranchese Quando pensiamo al dolore ed alla morte, per ovvia deformazione antromorfica, siamo spinti a focalizzare l’attenzione sulle nostre esperienze umane o, nei casi di maggiore sensibilità, ad estenderle ad alcuni animali. Molto più raramente, invece, si sposta l’attenzione sulle piante. Eppure queste ultime sono apparse sulla Terra centinaia di milioni di anni prima di noi, hanno sviluppato capacità di adattamento, modulazione, flessibilità e resilienza tali da consentire loro di sopravvivere ad eventi catastrofici molto meglio di quanto siamo stati in grado di fare noi animali. Il regno vegetale ha potuto auto preservarsi grazie ad un sistema complesso di comunicazione integrata chimica ed elettromagnetica, dove la rete comunicativa prende il sopravvento sui sistemi di controllo oligarchici ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : Le #impalpabili #essenze del #regno #vegetale da Uomo e Ambiente di Giuseppe Tranchese -

Ultime Notizie dalla rete : impalpabili essenze

Il Denaro

Quando pensiamo al dolore ed alla morte, per ovvia deformazione antromorfica, siamo spinti a focalizzare l’attenzione sulle nostre esperienze umane o, nei casi di maggiore sensibilità, ad estenderle a ...Obiettivo, dunque, del trucco di inizio estate non è più quello di “colorare” il volto, come qualche anno fa, con terre e polveri colorate che miravano a ricreare l’effetto del sole sulla pelle, bensì ...