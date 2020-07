Le disuguaglianze diminuiscono in tutto il mondo, dice Branko Milanovic (Di giovedì 9 luglio 2020) Elephant no more. Niente più elefante. Un nuovo paper pubblicato dall’icona degli studi sulla disuguaglianza Branko Milanovic propone una nuova versione dell’aumento della ricchezza a livello mondiale, ritoccando una delle sue analisi più rilevanti: quella rappresentata dal grafico a forma di elefante. Nel 2013 il serbo-americano, ex capo economista della Banca Mondiale e docente alla City University di New York, ha dimostrato come a usufruire del massimo incremento di ricchezza negli anni della Grande Crisi sia stata l’Asia – in particolare la Cina con il suo grande bacino di «classe media mondiale» – mentre il mondo occidentale ha vissuto un netto declino della sua middle class. A questo si aggiungeva un boom dei guadagni di una ristrettissima élite globale: la crescita di ... Leggi su linkiesta

Crescono le disuguaglianze e diminuisce la fecondità. Sul fronte economico, alcuni timidi segnali di ripresa A metà 2020 il quadro economico e sociale italiano si presenta eccezionalmente complesso e ...

Unica vera novità della politica italiana – per molti e non solo a sinistra – Elly Schlein è la “donna forte” (che forte mai si lascerebbe chiamare) che potrebbe avere la stoffa (e i numeri, viste le ...

