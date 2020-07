Latina, possesso e fabbricazione di documenti falsi: arrestato 39enne marocchino (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella serata di ieri a Latina, in via del Lido, i militari del locale NOR sezione radiomobile, nell’ambito di servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un cittadino marocchino 39 enne per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Nella circostanza, il predetto veniva fermato dai militari operanti alla guida di un motociclo, sprovvisto di patente di guida in quanto sospesa ed esibiva una carta d’identità con propria fotografia e generalità rilasciata dal comune di Latina, valida per l’espatrio. Dai primi accertamenti eseguiti, il documento è risultato falso come riscontrato dalle verifiche esperite presso gli uffici dell’anagrafe comunale, pertanto sottoposto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

