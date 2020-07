Lamorgese “Sui decreti Sicurezza soluzione in tempi brevi” (Di giovedì 9 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Non escludo che venga approvato in tempi brevi. Oggi facciamo la terza riunione, abbiamo fatto passi avanti. C’è convergenza su tanti punti, quindi che arriveremo in tempi brevi a modifiche in tema di immigrazione che potrebbero andare in contro alle osservazioni fatte dal Presidente della Repubblica. Sono ottimista che arriveremo ad una soluzione condivisa. Oggi sarà un incontro importante su questo tema”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenendo alla trasmissione Agorà Estate, su Rai3.Il ministro ha parlato anche delle conseguenze sociali dell’emergenza coronavirus: “A settembre e ottobre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica che ha colpito le aziende e i cittadini, ma il governo ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Lamorgese “Sui decreti Sicurezza soluzione in tempi brevi” - princigallomich : Lamorgese “Sui decreti Sicurezza soluzione in tempi brevi” - nestquotidiano : Lamorgese “Sui decreti Sicurezza soluzione in tempi brevi” - zazoomblog : Lamorgese “Sui decreti Sicurezza soluzione in tempi brevi” - #Lamorgese #decreti #Sicurezza - quotidianodirg : Lamorgese “Sui decreti Sicurezza soluzione in tempi brevi” -