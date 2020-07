Lamorgese: "Modificheremo DL Sicurezza oltre rilievi Mattarella". Ma a settembre (Di giovedì 9 luglio 2020) Modifiche ai decreti Sicurezza sul tema dell’immigrazione? “I tempi sono quelli delle attività parlamentari. Noi stiamo lavorando per chiudere il testo in tempi brevi. Anche oltre le osservazioni del Presidente Mattarella. Oggi è la terza riunione che facciamo, abbiamo fatto dei passi avanti, mi sembra che ci sia una convergenza su tanti punti. Su provvedimenti complessi c’è la discussione ma la mediazione è importante”. A dirlo il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo ad “Agorà” su Rai3. La responsabile del Viminale sottolinea anche che ci potrebbero essere modifiche anche sul tema dell’accoglienza.Il Messaggero scrive oggi che dovrebbe essere ripristinato il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese Modificheremo Lamorgese: "Modificheremo DL Sicurezza oltre rilievi Mattarella". Ma a settembre L'HuffPost Le comunicazioni del Premier Conte

Nella quarta giornata degli Stati Generali, il Premier Conte ha dato comunicazione alla stampa radunatasi fuori da Villa Pamhpilj delle idee emerse per progettare il rilancio del paese dopo l’emergenz ...

Nella quarta giornata degli Stati Generali, il Premier Conte ha dato comunicazione alla stampa radunatasi fuori da Villa Pamhpilj delle idee emerse per progettare il rilancio del paese dopo l’emergenz ...