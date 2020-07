L’amla: scopri il frutto esotico ricchissimo di antiossidanti (Di giovedì 9 luglio 2020) L’amla: scopri il frutto esotico ricchissimo di antiossidanti. Nella medicina tradizionale indiana (l’ayurveda) si cita spesso un piccolo frutto chiamato amla (nome scientifico Phyllanthus Emblica Linn). Nel subcontinente la pianta e il frutto trovano impiego da almeno 5mila anni nella pratica medica, come tonico e stimolante del sistema immunitario. Da noi è un frutto pochissimo conosciuto, ma meriterebbe ben altra fama. Contiene infatti antiossidanti come polifenoli e vitamina C, che come si sa possono proteggere l’organismo da malattie da malattie cardiache e diabete, almeno secondo uno studio condotto in merito dal dipartimento di biochimica e biotecnologia dell’università di Annamalai, ... Leggi su pianetadonne.blog

