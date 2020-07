L’allarme dell’Oxfam: il coronavirus ha aumentato la fame nel mondo (Di giovedì 9 luglio 2020) Il rapporto dell’Oxfam sul coronavirus: la pandemia ha aumentato la fame in tutto il mondo. Ecco tutti i numeri. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo rapporto dell’Oxfam sul coronavirus. Secondo quanto precisato dalla Confederazione, entro la fine del 2020 potrebbero essere registrate circa 10mila vittime al giorno in tutto il pianeta. L’attenzione massima resta nelle aree che nei mesi scorsi sono state devastate da guerre, disuguaglianze, clima e sistema alimentare. “Entro la fine dell’anno – precisa Francesco Petrelli, policy advisor di Oxfam Italia citato da Agi – oltre 270 milioni di persone potrebbero finire nella morsa della fame cronica per la pandemia. Un aumento dell’82% rispetto allo scorso anno“. I ... Leggi su newsmondo

