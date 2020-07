Lady Diana, accordo di divorzio tra William e Harry sul fondo in memoria della madre (Di giovedì 9 luglio 2020) William e Harry si sono accordati per dividere i proventi del fondo commemorativo in memoria della madre Diana tra le loro due associazioni di beneficenza, tutto questo mentre stanno finalizzando, giorno dopo giorno, i dettagli delle loro vite lavorative in maniera separata. A rivelarlo è stato, nei giorni scorsi, il tabloid Daily Mail. L’accordo tra i due figli di Carlo e Diana risale al dicembre del 2019 e, come appena accennato, vede in primo piano la Royal Foundation dei Duchi di Cambridge e la Sussex Royal Foundation, charity di cui è stata da poco ufficializzata la chiusura. Le carte sono state firmate poco meno di un mese prima dell’annuncio della Brexit. Per capire bene il contesto ... Leggi su dilei

