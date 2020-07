La vignetta del giorno: United Bridge of Benetton (Di giovedì 9 luglio 2020) Fonte foto: Cristiano SoroLa vignetta del giorno: United Bridge of Benetton 1Sezione: Cronache Cristiano Soro Leggi su ilgiornale

Pat_oddo : RT @NatangeloM: Dal grande libro delle favole del M5S #PonteDiGenova #PonteMorandi #autostrade #benetton #crimi #conte #8luglio #m5s #dim… - LucioRotunno : RT @NatangeloM: Dal grande libro delle favole del M5S #PonteDiGenova #PonteMorandi #autostrade #benetton #crimi #conte #8luglio #m5s #dim… - CattivissiMe : RT @NatangeloM: Dal grande libro delle favole del M5S #PonteDiGenova #PonteMorandi #autostrade #benetton #crimi #conte #8luglio #m5s #dim… - NuovaScintilla : 9/7. LA VIGNETTA DI ROSARIO SANTAMARIA (rilancio) (da 'Nuova Scintilla', n. 28 del 12 luglio 2020, p. 2) - michelacotugno : RT @NatangeloM: Dal grande libro delle favole del M5S #PonteDiGenova #PonteMorandi #autostrade #benetton #crimi #conte #8luglio #m5s #dim… -

Ultime Notizie dalla rete : vignetta del

Appia Polis

Oggi se ne è andato un amico, prima di tutto. Vincino (all'anagrafe Vincenzo Gallo), l'ultima volta l'avevo sentito i primi di agosto per salutarci prima delle ferie estive. La prima volta l'avevo inc ...Bobo, il personaggio di Sergio Staino, è un “idiota”, quindi lo è anche il suo autore-disegnatore e lo è chi come si arrovella di continuo sulle ingiustizie, sulle contraddizioni della sinistra, e si ...