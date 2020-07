La proposta della Regione Veneto per la riapertura delle scuole (Di giovedì 9 luglio 2020) (foto: Stefano Guidi/Getty Images)L’apertura delle scuole a partire da settembre seguirà le indicazione contenute nel Piano scuola, stilato dal ministero dell’Istruzione su indicazione del comitato tecnico-scientifico. Distanziamento sociale, obbligo della mascherina per gli studenti dai sei anni in su e lezioni in classe organizzate per turni sono alcune delle misure presentate nel documento. Come riportato dal Sole24Ore, la Regione Veneto ha voluto, però, ampliare queste linee guida lavorando un proprio manuale operativo a cui i dirigenti didattici della Regione potranno decidere di attenersi in vista della ripresa delle attività scolastiche. Presentato l’8 ... Leggi su wired

M5S_Europa : NO a compromessi a ribasso a favore dei Paesi 'frugali” al prossimo #Consiglio. La proposta della #CommissioneUE su… - msgelmini : .@forza_italia ha depositato a Montecitorio la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare… - amnestyitalia : Tortura, sfruttamento e violenza sono la quotidianità per i migranti detenuti in #Libia. Ripartono i negoziati sull… - louxhabitz : ma perchè state tutti parlando della proposta?non capisco - Lucky61mass : RT @BCarazzolo: La Casellati Presidente della Repubblica?Se è uno scherzo è di pessimo gusto. Se è una proposta vera è sciagurata. Andare… -